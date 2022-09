Esplode il gossip su Alessandra Amoroso e Antonio Aiello. I due cantanti sono protagonisti nelle ultime ore di numerosissimi rumors sui social circa una presunta love story.

Tantissimi fan stanno rendendo virali alcuni indizi che potrebbero confermare queste voci, che con il passare del tempo si fanno sempre più insistenti. Su Twitter, in particolare, circola la voce che i due starebbero insieme, documentando la circostanza con video e immagini che non lascerebbero spazio ad alcun dubbio.

Come riporta The Pipol Gossip, entrambi erano presenti ai rispettivi concerti. Poi, il selfie che sembrerebbe essere stato scattato in auto e la dedica seguita da un invito a cena. A ciò si aggiungerebbe una canzone, più volte presente nei video che li vedono protagonisti: Il cielo a Roma. Dettagli che sono diventati virali e hanno finito inevitabilmente per incendiare il gossip.

Qualcuno sostiene addirittura che la storia tra i due vada avanti da diverso tempo: “Ma in che senso non sapevate di Aiello e della Amoroso? E’ una cosa che si sa non so da quanti mesi. Lui era pure a San Siro, compariva nelle sue Ig stories durante questa estate, e circolava pure un nome per la ship” scrive un utente su Twitter.