Un ex corteggiatore di Uomini e Donne diventa postino a C’è posta per te.

Giovanni Vescovo entrerà in scena nel seguitissimo programma di Maria De Filippi a partire dalla prossima edizione. Ad annunciare l’arrivo dell’ex corteggiatore è proprio la trasmissione sui canali social ufficiali con un bel video di presentazione. Come i suoi futuri colleghi, Giovanni dovrà girare per tutta Italia alla ricerca dei destinatari dell’invito.

Giovanni Vescovo è approdato a Uomini e Donne durante la stagione 2016/2017 alla corte di Sonia Lorenzini. Fu lui il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista. Purtroppo per lui non colpì Sonia, e il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi si interruppe piuttosto prematuramente.

Commenti positivi sotto il post che annuncia l’arrivo di Giovanni nel programma del sabato sera di Canale 5. Tra i postini ritroveremo anche Andrea Offredi, Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Gli ultimi due svolgono questo compito da oltre vent’anni, precisamente e rispettivamente dal 2000 e dal 2001. Infatti, il pubblico adora sia Marcello che Maurizio.

Per quanto riguarda gli ospiti non ci sono ancora annunci. Ritroveremo sicuramente storie d’amore finite male, addii familiari e tante altre vicende che commuoveranno il pubblico di Canale 5. Maria De Filippi con il suo C’è Posta per te riesce sempre a regalare a Mediaset il massimo degli ascolti del sabato sera, sbaragliando la concorrenza.

Molti sono gli ospiti attesi in questa nuova edizione. Le fan sperano di ritrovare ancora una volta Can Yaman, che per ben due anni consecutivi ha partecipato al programma di Maria De Filippi. Anche se, al momento, questa ipotesi appare piuttosto difficile, in quanto l’attore turco ha già presenziato durante la prima puntata della nuova edizione di Amici.