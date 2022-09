Prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, ma nel dating show di Maria De Filippi non è riuscito a trovare l’amore. Ma il pubblico si era affezionato a lui e alla sua storia, quella di un ragazzo all’apparenza duro e forte, ma in realtà fragile, che si nascondeva dietro i tantissimi tatuaggi che gli coprivano anche il viso.

"Manuel si è tolto la vita": l'annuncio dell'amico deejay

Manuel Vallicella aveva solo 35 anni. Aveva scelto di allontanarsi dalla tv per dedicarsi alla professione di tatuatore. Nella notte, però, ha deciso di suicidarsi. A confermare la notizia il portale Biccy.it: “Ad annunciare la sua morte è stato un suo amico deejay, Enrico Ciriaci, che sui social ha scritto pubblicamente ‘Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. Rip’. Contattato privatamente, il ragazzo ha specificato che Manuel Vallicella è morto togliendosi volontariamente la vita. La terribile notizia è stata confermata anche da Amedeo Venza”.

Il dolore per la perdita della mamma era stato devastante per Manuel. La donna si è spenta del febbraio 2019, dopo aver affrontato una malattia. In più di un’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva manifestato sui social i suoi sentimenti, parlando di quando sentisse la mancanza di sua madre.

Vallicella è stato protagonista, nel 2016, del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Aveva iniziato a corteggiare Ludovica Valli, la quale però non aveva ricambiato il suo interesse, nonostante i due avessero condiviso bei momenti insieme. In virtù del successo ottenuto, la De Filippi gli propose di salire sul trono e lui accettò. Il suo percorso, però, dorò solo poche settimane, e alla fine decise di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

L’ultimo post su Instagram risale ad una settimana fa: Manuel ha pubblicato un suo selfie in primo piano, scrivendo “Si può dire tanto senza dire niente”.