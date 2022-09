Adesso è ufficiale: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato direttamente sui social: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. E’ andata così. A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Ci voglio bene” ha scritto la figlia di Eros su Instagram.

Ad annunciare la gravidanza di Aurora era stato lo scorso 30 agosto il settimanale Chi: “Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene, il test era per Aurora, che dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione businnes analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio” scriveva la rivista diretta da Alfonso Signorini.

I diretti interessati e i futuri nonni non hanno mai confermato né smentito l’anticipazione di Chi, e nel corso delle ultime settimane sulla questione aleggiava un velo di mistero. Adesso, a togliere qualsiasi dubbio, ci hanno pensato Aurora e Goffredo attraverso un video condiviso sui social. Tutto confermato, dunque: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventeranno nonni

Chi è Goffredo Cerza

Il compagno di Aurora si è laureato in ingegneria a Londra e attualmente lavora a Milano. I due stanno insieme dal 2017, e si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune che viveva nella capitale inglese.