Grande Fratello Vip: da una conversazione tra cinque ospiti della Casa nasce un sospetto su Antonino Spinalbese.

In un tranquillo pomeriggio del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, Luca Salatino, George Ciupilan, Alberto De Pisis e Attilio Romita si riuniscono in giardino in una lunga conversazione intenti a conoscersi meglio.

L’hair stylist di Milano inizia a fare domande del tipo: “Chi vuoi vedere una volta uscito da qui?”, oppure: “Qual è la prima cosa che mangeresti appena esci?”. E così via.

Simpatiche le risposte di tutti i protagonisti della conversazione che, tra frutti di mare e pizza, esprimono le loro preferenze ed aprono un dibattito sull’ecosistema marino. “Cos’è un interrogatorio?”, chiede il giovane tiktoker scatenando l’ilarità di tutti.

Qualche minuto prima, però, Antonino Spinalbese si tradisce con le sue stesse parole facendo accendere la scintilla in Luca Salatino.

La vacanza di Antonino Spinalbese con la donna del mistero

Antonino parla di una vacanza di coppia. Ed ecco che Luca cerca subito di capire di chi si tratta, chiedendo all’amico coinquilino chi fosse la sua partner.

“Con chi ci sei andato? Ti sei divertito?”. E quando Spinalbese risponde “in coppia”, Salatino sobbalza dalla sdraio: “Ma come in coppia? Con chi?”.

Immediatamente l’ex di Belen, sorridendo, cambia argomento ed continua a parlare fingendo di non aver sentito le domande dell’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino.

Soltanto qualche secondo più tardi, Alessandro De Pisis guarda Luca: “Stai ancora pensando alla vacanza di Spinalbese?”, scatenando una maliziosa allegria da parte di tutti i presenti.

La frase di Antonino scatena la curiosità dei suoi compagni. C’è chi pensa che Spinalbese sia fidanzato e che tenga questa relazione lontano dai riflettori. Altri invece sono convinti che la donna in questione sia l’influencer con cui Antonino è stato beccato diverse volte in estate, ovvero Giulia Tordini.