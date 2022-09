Dopo un lungo tira e molla in studio, la coppia più amata nella storia di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno d’amore, anche grazie alla nascita di una figlia.

Sossio e Ursula sembravano aver trovato il giusto equilibrio di coppia. A suggellare il loro amore mancava solo il matrimonio. Tutto pronto, inviti, fiori e location. E invece qualcosa è andato storto.

Ursula, l'annuncio che gela i fan

L'annuncio sul web ha spiazzato i fan. Cambia tutto per la coppia più amata di Uomini e Donne. Ursula, intervistata dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, gela tutti e fa un annuncio che lascia i fan delusi e amareggiati. E' molto chiara nell’elencare tutto quello che non va: “Le cose dentro di me sono cambiate. Alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare. Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”.

Ursula, però, durante l’intervista spiega anche le sue ragioni. Innanzitutto che i preparativi per il matrimonio erano già partiti e avevano anche fatto un primo giro di telefonate per invitare gli amici. Poi la scelta della location, degli abiti, delle bomboniere. Ma, all’improvviso, la futura sposa pensa che sia meglio una pausa di riflessione, perché l’ex dama di Uomini e Donne vuole cominciare a riprendere in mano la sua vita. “Penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa. Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda”.

Non è un vero e proprio addio, allora. Forse Ursula vuole ritrovare la serenità prima di intraprendere questo nuovo cammino con Sossio.