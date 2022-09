E’ iniziata con il botto l’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, e nella prima classifica stilata, gli ultimi classificati sono Rita Danza, Wax e André.

I tre allievi si ritrovano a far fronte con gli esami di sbarramento: André e Wax sono entrambi allievi di Arisa, mentre Rita di Alessandra Celentano. Il primo verdetto arriva per André, tacciato da Rudy Zerbi di interpretazione debole in favore di acuti e tecnica vocale ostentata. “Io te la confermo la maglia” dice Arisa al giovane.

Rudy Zerbi, critiche agli allievi di Arisa

L’esame poi tocca a Wax, giovane performer dalla tinta rosso fuoco. Il giovane è chiamato ad esibirsi da Arisa con l’inedito Turista per sempre, e Rudy Zerbi vuole poi ascoltare anche l’altro testo Wonderful. “La musica è dinamica e tu sembri uno costantemente in sala prove, questo mi crea un problema”, dichiara Rudy Zerbi. Una critica a cui segue il salvataggio del giovane da parte di Arisa: “Io trovo il suo senso artistico e penso che il lavoro su di lui si possa fare”. Arisa, quindi, gli conferma la maglia da titolare, ma Rudy minaccia di proporlo in una sfida con un possibile talento notato ai casting di Amici 22. Il peggio non è ancora passato.

Poi, è la volta di Rita Pompili in arte Rita Danza, chiamata ad eseguire un assolo di danza classica sulle note di Malafemmina. La critica giunge dal maestro di danza avverso, Emanuel Lo: “La sua parte tecnica mi piace molto, ma dovresti sporcare il movimento, e il problema è l’inespressività, la sua faccia era sempre quella. Come se lavorasse in apnea”. L’altro insegnante, Raimondo Todaro, asserisce che Rita sia forte nella tecnica e carente dell’espressività. Tuttavia, per Alessandra Celentano la tecnica è alla base della danza, per cui la maglia per Rita Danza è confermata.

Lo sfogo di André, Wax e Rita

Rientrati nella casetta, André, Wax e Rita hanno le prime reazioni post-esame. Wax promette che farà pagare cara a Rudy Zerbi la critica e dice ai suoi compagni: “Vedrai ad un mio concerto, vedrai, ci rimarrai male per averlo detto. É la mia identità lo sforzo fisico e non sono preso male, perché lo perfeziono”. Rita si scioglie in un mare di lacrime. Infine, André, in una conversazione telefonica con la madre adottiva, finisce in lacrime, dicendosi desideroso di realizzarsi in musica: “Ancora un’altra volta non ho dato quello che volevo dare. E mi mancate. Vorrei fare solo questo nella vita, lo sapevo anche prima di arrivare qui in Italia, mamma”.