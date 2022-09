Riccardo Guarnieri, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha cercato di corteggiare la nuova tronista Federica Aversano, ma quando ha capito che per farlo si sarebbe dovuto sedere tra i corteggiatori, con la possibilità di essere mandato a casa qualora la Aversano avesse deciso di eliminarlo, ha improvvisamente cambiato idea. Questo atteggiamento ha fatto sì che Riccardo perdesse la poca credibilità che aveva a Uomini e Donne dopo la fine della storia con Ida Platano.

A renderlo ridicolo agli occhi del pubblico e di Maria De Filippi è stato il suo goffo tentativo di corteggiare la tronista Federica Aversano, palesemente scettica nei suoi confronti anche per il modo in cui in passato ha trattato la ex fidanzata Ida. Questo dietrofront di Riccardo ha ovviamente generato caos in studio. Tina Cipollari, Gianni Sperti e il cavaliere Armando Incarnato lo hanno davvero massacrato. Ma non sono stati gli unici.

Maria De Filippi demolisce Riccardo Guarnieri

La padrona di casa e conduttrice, Maria De Filippi, ha preso posizione e lo ha letteralmente deriso con il suo savoir faire diplomatico. “Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea” ha detto. Ma non è tutto, la De Filippi ha aggiunto ancora, con ironia: “Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare?”. “Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”, ha detto poi tra le risatine di tutti, sottolineando come l’interesse di Riccardo nei confronti di Federica fosse svanito non appena gli è stata prospettata la possibilità di essere eliminato e lasciare Uomini e Donne.

Insomma, Maria De Filippi raramente entra in gioco esprimendo il suo parere, ma quando questo accadde non c’è n’è per nessuno. Sembra, infatti, che Riccardo non abbia più replicato e abbia deciso di proseguire con le dame e i cavalieri rinunciando a corteggiare Federica.