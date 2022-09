Finalmente l’attesa è finita: venerdì 30 settembre debutterà in prima serata su Canale 5 Viola come il mare, l’attesissima fiction prodotta da Lux Vide per Rti, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

L’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale, approdano finalmente sugli schermi televisivi dopo mesi di ritardi e vicissitudini dovute anche al Covid.

Viola come il mare, i retroscena sul set

I due attori, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato alcuni episodi che si sono verificati sul set durante le riprese: “L’affetto della gente ci ha travolti, e ogni giorno ci accoglievano con sorrisi, tanti regali e cose buone da mangiare – hanno rivelato -. Con tutto il cast e la troupe abitavamo in un albergo nel centro di Palermo. Capitava di studiare i copioni tutti nella stessa stanza in allegria e di giocare a calcio”.

Can e Francesca parlano dei rispettivi personaggi

Il divo turco, nonostante i fan stazionassero costantemente sotto al balcone della sua camera dell’hotel, è riuscito anche a concedersi qualche tuffo nelle splendide acque di Mondello. L’ex Miss Italia, invece, si recava spesso nella palestra dell’albergo. “Da Viola ho imparato il valore dell’empatia e di quanto è importante ascoltare gli altri, senza giudicare e senza pregiudizi” ha spiegato la Chillemi. Mentre il protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno ha confessato: “Il mio Demir è serio, concentrato e disciplinato. In questo mi somiglia, perché ho dato il massimo per recitare in italiano”.

I due protagonisti di Viola come il mare sono già al lavoro per realizzare altri progetti. Francesca Chillemi sarà sul set della settima stagione di Che Dio ci aiuti fino a dicembre, e al termine delle riprese si concederà un viaggio con la sua famiglia. Can Yaman, invece, si trova a Budapest, in Ungheria, per girare la serie internazionale in esclusiva Disney +, El Turco.

Ma ora tutta l’attesa è tutta per Viola come il mare, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 30 settembre alle ore 21,30 circa.