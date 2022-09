Venerdì 30 settembre debutta in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide per Rti, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

La serie, diretta da Francesco Vicario, è liberamente ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, edito da Sellerio, è ambientata a Palermo, ed inizia con il ritorno in Sicilia di Viola Vitale, una giornalista alle prime armi che si occupa di cronaca nera che si ritrova ad indagare su vari casi di omicidio insieme all’ispettore capo della Polizia Francesco Demir. Entrambi i personaggi mostrano di avere un fiuto speciale per le indagini.

Viola si affida alla sua particolare condizione neurologica, la cosiddetta sinestesia cromatica, che le fa associare i colori alle emozioni. Quando incontra una persona, riesce a capire dal colore che questa le trasmette se il suo “movente” è la paura, la rabbia, il dolore o la gioia.

Francesco Demir, invece, nato in una famiglia piuttosto difficile, si getta a capofitto alla caccia di nuove piste con l’obiettivo di difendere i diritti dei più deboli.

"Demir e Viola sono molto diversi"

“Di carattere non potrebbero essere più diversi, perché il poliziotto ci tiene a tenere separati lavoro e sentimenti, mentre la cronista, aperta ed empatica, spesso si fa travolgere dalle emozioni” ha spiegato Francesca Chillemi a Tv Sorrisi e Canzoni. “Nella storia Can e io siamo vicini di casa che condividono una terrazza con una splendida vista sulla Cattedrale di Palermo. E lì, sul set, tra noi si è creata subito una bella energia”.

Nascerà del tenero tra l’ispettore e la giornalista? Assolutamente sì, anche se i due attori non si sbilanciano. Del resto, in alcuni trailer della fiction si assiste ad una scena piuttosto hot con protagonisti proprio Yaman e la Chillemi. “Questa è la prima serie in cui recito in italiano, lingua che amo e che ho studiato al liceo in Turchia – racconta il divo turco -. Durante le riprese mi sono esercitato con una coach per la pronuncia, e Francesca mi ha insegnato tante parole nuove. Insieme abbiamo creato una coppia di personaggi affascinanti: ci abbiamo messo tanto impegno e tutto il cuore”.