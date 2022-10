Nella Casa del Grande Fratello Vip non soltanto un ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma nel cast scelto da Alfonso Signorini anche l’ex di Stefano De Martino.

A quanto pare, secondo il gossip dell’investigatore social, Alessandro Rosica, tra la nuova gieffina Antonella Fiordelisi e lo showman napoletano c’è stata una storia segreta. Secondo i dettagli svelati, la relazione risalerebbe allo scorso anno, prima dell’ultimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano.

Sulla vita privata di Antonella Fiordelisi non si sa molto, eccetto qualche suo ex fidanzato con il quale è stata al centro del gossip per diverso tempo. Appena maggiorenne ha avuto una relazione breve con Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Per due anni è stata legata a Francesco Chiofalo, attuale compagno di Drusilla Gucci ed ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show.

Flirt Stefano De Martino-Antonella Fiordelisi? La rivelazione

Stando al racconto di Rosica su Instagram “la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 avrebbe avuto un’amicizia speciale anche con Stefano De Martino. Quest’ultimo l’avrebbe corteggiata per qualche mese cedendo a qualsiasi tentazione. Il tutto è avvenuto tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Dopo avere instaurato un rapporto passionale, avrebbero deciso di allontanarsi. Il resto è storia, con il ritorno dell’ex ballerino di Amici tra le braccia di Belen Rodriguez”.

Sembrerebbe, inoltre, che tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi ad oggi ci sia una bella amicizia, tanto che il conduttore le avrebbe augurato una buona permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini ne parlerà sicuramente nelle prossime. Insomma, questo capitolo del presunto flirt De Martino-Fiordelisi si aprirà molto presto e sicuramente ne vedremo delle belle.