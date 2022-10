Amici: addio tra Serena e Albe? L’ex di Maria De Filippi molla tutto.

Serena Carella, ballerina di Amici 21 che ha vinto un pass per la fantastica città di New York, sembra aver dimenticato totalmente l’Italia e anche il fidanzato Albe. La giovane, infatti, arrivata in finale nel talent Amici, è stata l’unica a vedersi assegnata una borsa di studio per la scuola di danza Ailey di New York. Una grossa opportunità per la sua carriera. Nella scuola, Serena ha conosciuto il suo amore, Albe.

Serena Carella, durante un’intervista al settimanale DiPiù Tv, rilasciata prima di partire per la Grande Mela, si è detta entusiasta: “Non avrei mai pensato di vivere emozioni del genere. Nel mio orizzonte ora c’è New York dove si trova una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Partirò per l’America pensando ad Albe, il mio amore”.

Trascorsa l’estate col suo amore, Serena confessa: “Comincio il corso a settembre e abbiamo tutto il tempo per viverci un po’. Adesso che siamo fuori è ancora tutto più bello. Lui è davvero il grande amore della mia vita. Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere”.

Sembra davvero innamorata del suo Albe, ma la bella ballerina è ormai partita per New York. Prima di lasciare l’Italia ha però affermato: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolino, la distanza da casa mia a casa sua in Italia è uguale a quella da casa mia a New York. Il tempo è quello”. In Italia, infatti, i due vivono tra Lombardia e Puglia.

Nel frattempo, arrivano sui social le prime foto di Serena a New York e sembra molto felice: “Ogni cosa qui è una prima volta, lo stupore che mi si legge negli occhi è così evidente che non provo nemmeno più a nasconderlo. Spero vi arrivi un po’ della mia felicità, a me il vostro supporto arriva tutto”.

Di Albe però nessuna traccia. Cosa sarà successo tra i due?