Uomini e Donne: addio alla storica coppia. Lui ha già un’altra.

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne non stanno più insieme. È giunto al capolinea il matrimonio tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore, che erano convolati a nozze nel 2016 in Sicilia. A dare l’annuncio del loro addio è stata Cecilia stessa mentre, Salvatore ha preferito il silenzio social.

Salvatore DI Carlo ha una nuova relazione?

Le relazioni finiscono, ma ciò che ha creato scalpore, oltre al dispiacere delle fan, è stato il fatto che Salvatore Di Carlo è stato già paparazzato con un’altra donna. La segnalazione è arrivata all’influencer Deianira Marzano. Ovviamente la notizia è giunta alla Cilia, la quale ha pubblicato un video su Instagram. Ecco le sue parole: “Per me lui può fare quello che vuole, assolutamente, non metto in discussione questo. Libero di uscire con altre ragazze. Però ci tengo a dire una cosa. A me non va di andare a sporcare un’altra persona. Io provo rispetto per quello che c’è stato e soprattutto provo rispetto nei miei confronti. L’unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro. Quindi va bene così”.

Teresa Cilia ha poi ammesso di aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore. Si è aiutata da sola, ponendosi la domanda se davvero ne valesse la pena soffrire così tanto, e ha capito che doveva amare prima se stessa. La 35enne ha inoltre confidato di non credere più nell’amore in questo periodo della sua vita. Quindi, non ha alcuna intenzione di conoscere altre persone e regalarsi una seconda chance.

Salvatore e Teresa si sono sposati nel 2016. La coppia nata a Uomini e Donne ha vissuto negli ultimi anni in maniera molto riservata. Un grande amore giunto al capolinea.