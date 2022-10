Rai: Alessandro Tersigni, ecco quando lascerà Il Paradiso delle Signore.

Alessandro Tersigni è uno degli attori più amati e seguiti de Il Paradiso delle Signore, fiction di Rai Uno nella quale interpreta Vittorio Conti.

Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore? La verità

Sul set da sette anni, più volte si è parlato della possibilità di un suo addio per dedicarsi ad altri progetti nell’ottica di crescere dal punto di vista professionale. L’attore è stato intervistato dal settimanale Mio, e ha rivelato: “Il pensiero di provare a immedesimarsi in altri personaggi c’è stato. Vittorio e Il Paradiso delle Signore, però, hanno davvero tanto da raccontare. Di conseguenza, perché dovrei lasciare un luogo in cui sto bene, mi diverto e c’è passione? Quando non avrò più niente da dare a Vittorio, allora lo saluterò con grazia e benevolenza”.

Stando dunque alle sue dichiarazioni, Alessandro Tersigni lascerà Il Paradiso delle Signore quando il personaggio di Vittorio Conti non avrà più nulla da dire ai telespettatori, e quando la sua storia e il suo percorso non troveranno più ragion d’essere.

Di sicuro, l’ex concorrente del Grande Fratello è presente in questa stagione. Dopo la rottura con la moglie Marta Guarnieri, scappata negli Stati Uniti, si avvicinerà pericolosamente a Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, nipote acquisita della Contessa Adelaide.

Per Alessandro Tersigni, il cast, formato da attori giovani e pieni di passione, forma una vera e propria famiglia. A detta dell’attore romano, la parola d’ordine, tra una scena e l’altra, sono rispetto e professionalità. Inoltre si ride, si scherza e c’è tanta generosità tra tutti i colleghi. Tersigni, infatti, si è sempre complimentato con tutte le persone che lavorano a Il Paradiso delle Signore. Il set è curato nei minimi dettagli e la produzione e il cast di attori sono tutti dei gran professionisti, motivo per cui la fiction è arrivata alla settima stagione riscuotendo sempre molto successo.