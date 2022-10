Uomini e Donne: storico corteggiatore torna da Maria De Filippi.

Novità e intrecci a Uomini e Donne. Il trono over è sempre caratterizzato da litigi e insulti soprattutto tra le dame Ida Platano e Roberta Di Padua.

Il trono classico però non è da meno. Ritorna in studio, infatti, un ex di una tronista di anni fa.

Si tratta di un ragazzo che ha partecipato al trono classico nel 2019 come corteggiatore. Il suo è stato un buon percorso dato che alla fine la tronista scelse proprio lui. Quello che fece scalpore, però, è che soltanto 13 giorni dopo essere uscita dal programma, la coppia annunciò di aver messo fine alla relazione. Questo suscitò molto scalpore sul web che commentò la vicenda a gran voce.

Alessio Campoli il nuovo corteggiatore di Lavinia Mauro

Stiamo parlando di Alessio Campoli che fu la scelto di Angela Nasti, sorella di Chiara. Il ragazzo conquistò prima il pubblico e successivamente anche il cuore della Nasti, che lo scelse.

La storia però è durata pochissimo lasciando senza parole i fan.

Il suo ritorno a Uomini e Donne, ha sconvolto il web. il ragazzo è tornato per corteggiare ancora una volta. Vuole conquistare l’attuale tronista Lavinia Mauro. Ha visto la giovane da casa e ha pensato potesse essere una persona giusta per lui, e così è tornato nello studio di Maria. Lavinia ha accettato di conoscerlo e quindi troveremo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nuovamente in gioco.

In molti sono sicuri che Alessio riuscirà a farsi spazio, a farsi riamare dal pubblico e ovviamente dalla nuova tronista.

Non tutti però credono alla sincerità del ragazzo, visto che dopo la rottura con la Nasti non si è più visto in tv, pur avendo un discreto numero di followers sui social.

Maria De Filippi è famosa nel concedere le seconde possibilità. Forse Alessio troverà la ragazza giusta questa volta?