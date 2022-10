Rai: ritorna la serie One Tree Hill. Fan al settimo cielo.

E’ stata una delle serie più amate e seguite in Italia dopo Beverly Hills. Nuovi personaggi, nuove storie e drammi adolescenziali, che nel corso di nove stagioni hanno tenuti incollati alla tv milioni di appassionati.

Dopo il finale di stagione trasmesso in Italia nel 2012, i fan per anni si sono chiesti se avessero rivisto nuovamente One Tree Hill e i suoi protagonisti. Eccoli accontentati. Da qualche settimana, su Amazon Prime Video, è disponibile l’amatissima serie tv.

Al centro della narrativa drammi adolescenziali, partite di basket e amori impossibili. Tra i protagonisti, Chad Michale Murray, che soprattutto grazie alla serie ottenne un enorme successo. Dopo One Tree Hill ha preso parte a show come Southland e Agent Carter, ed è anche entrato nel cast di Scream Queens. Recentemente ha recitato in Riverdale.

Tra le altre protagoniste anche Hilarie Burton, che lasciò la serie nel 2009. Ha partecipato a serie come White Collar e ha preso parte a qualche episodio di Grey’s Anatomy nei panni della dottoressa Lauren Boswell. Nel ruolo di Brooke anche Sophia Bush. L’attrice ha avuto poi ruoli in Partners e in Chicago PD.

Infine, Natan Scott interpretato da James Lafferty. Recentemente ha diretto anche la serie tv The Royals dove ha incontrato la sua attuale moglie Alexandra Park.

Tra i drammi adolescenziali che si tramutano poi in relazioni tra giovani adulti e la moda degli anni 2000, si dipanano storie che toccano temi seri e importanti come i disordini alimentari, le dipendenze da sostanze e l’uso delle armi. Per tutto l’arco delle nove stagioni la musica è una grande protagonista: come colonna sonora, ma anche come perno attorno al quale ruota la vita di Peyton, (Burton) una delle protagoniste, che da affamata fruitrice di musica diventa promotrice e poi produttrice.