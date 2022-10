Ballando con le Stelle: caos voti. Il web si scaglia contro Matano

Marta Flavi e Simone Arena sono i primi eliminati di Ballando con le Stelle 2022. La conduttrice e l’ex ballerino di Amici sono stati penalizzati dalla giuria.

Marta e Simone hanno dovuto sfidare Dario Cassini e Lucrezia Lando, che si sono salvati col 59% delle preferenze.

La classifica della giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto ha dato la preferenza a Gabriel Garko, che si è posizionato al primo posto.

A fine serata però la classifica stilata dei giurati è cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano, con il tribuno del popolo Rossella Erra, è da tempo al centro di una vera e propria disputa. E nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle non sono mancate scintille e polemiche.

L’attore Massimiliano Gallo, ballerino per una notte, si è beccato due zeri

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno deciso di non dare dieci, come avviene di consueto, al ballerino per una notte Massimiliano Gallo. L’attore si è beccato ben due zeri. A detta di Rossella, una vera e propria offesa nei confronti di un grande artista come Massimiliano Gallo.

Dal canto suo Alberto Matano ha deciso di concedere la sua parte di tesoretto a Giampiero Mughini per “aver regalato un’emozione”. Pensiero condiviso anche dalla giuria popolare.

Mughini così è arrivato al primo posto della classifica con trenta punti in più, superando Gabriel Garko, il super favorito di questa edizione.

Questa lotta e competizione con la giuria ha indignato il web e i telespettatori.

In tanti su Twitter si sono scagliati contro Alberto Matano per il modo in cui ha dato con facilità questi punti extra. Molti hanno chiesto a gran voce l’abolizione di questa pratica, che penalizza i concorrenti più bravi per salvare i più deboli e simpatici.