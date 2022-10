Mediaset: chiude Scherzi a parte. Il flop di Enrico Papi su Canale 5.

Brutte notizie per Scherzi a Parte. Enrico Papi, che si sta scontrando nel prime time della domenica con Serena Rossi e la sua Mina Settembre 2, in onda su Rai 1, ne sta uscendo con le “ossa rotte”.

Ecco i dati auditel della prima serata di ieri domenica 16 ottobre

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato un netto di 4.570.000 telespettatori, per uno share del 25.5% (nel dettaglio la prima puntata 4.763.000, 24.1%, nella seconda, in seconda serata, 4.395.000, 27%); su Canale 5 Scherzi a parte ha ottenuto un netto di 1.820.000 telespettatori, share 11.3%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.389.000 telespettatori, share 7.51%.

Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 828.000, 4.1% mentre Bull 596.000, 3.1%. Su Italia 1 il film Jurassic World: il regno distrutto ha ottenuto un netto di 1.093.000 telespettatori, share 6.4%.

Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 695.000 telespettatori, share 4.9% mentre su La7 Non è l’Arena ha registrato 721.000 telespettatori, share 5.1%.

Su Tv8 il film Way Down – Rapina alla Banca di Spagna è stato visto da 319.000 telespettatori, share 1.8% e in conclusione su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 384.000 telespettatori, share 2%.

I vertici del Biscione stanno valutando l’ipotesi di chiudere in ancticipo lo show considerati i risultati poco lusinghieri. Si vocifera che Enrico Papi possa passare ad Italia 1 in prima serata ma non di domenica, e Scherzi a Parte potrebbe essere trasmesso durante la settimana.

D’altra parte, la seconda stagione di Mina Settembre è un vero e proprio successo, con Serena Rossi che per il secondo anno consecutivo è la regina della domenica sera.