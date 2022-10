La soap opera Un posto al Sole è molto seguita dal pubblico. Sono anni ormai che la serie in onda su Rai 1 porta a casa una bella fetta di telespettatori, appassionati alle storie e agli intrecci dei personaggi.

Merito non solo della bravura degli attori, ma anche degli sceneggiatori che riescono sempre a creare suspense e a far sì che il pubblico si appassioni.

In una delle scorse puntate, Viola Bruni e Susanna Picardi sono state colpite da proiettili di arma da fuoco. Le due donne sono state ricoverate nello stesso ospedale e il pubblico si sarebbe aspettato che sarebbero uscite totalmente illese da questo tragico evento. Tuttavia così non è stato. Infatti nel corso di tre puntate è successo l’impossibile.

L’uscita di scena di Susanna, un risvolto inaspettato

Susanna, che ormai era una presenza fissa nel cast della soap opera, è uscita di scena. Le condizioni di salute della ragazza sono ormai precipitate, ragion per cui decide di sposarsi con Niko. Dopo aver compiuto il gesto dello scambio di fedi, Susanna si spegne nel letto d’ospedale, come riporta il sito vanityfair.it.

Susanna ci ha lasciati per sempre e ha annunciato la sua dipartita in sogno, vestita di bianco. Da ora in poi, suo marito Niko e il figlio Jimmy saranno costretti a cavarsela da soli.

Gli sceneggiatori devono sempre impegnarsi tanto per poter creare nuove dinamiche. Stavolta sembra si siano impegnati più del solito, dato che hanno portato in scena degli eventi davvero inaspettati.

Quando si tratta di personaggi principali, il pubblico sa già che non potranno mai morire in quanto ricoprono una parte fondamentale nella soap opera stessa. Stavolta però sembra essere arrivato un colpo di scena totalmente inaspettato.