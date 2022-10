Ballando con le Stelle: nuovo ingresso. L’annuncio di Milly Carlucci.

E' nato Leonardo, il figlio di Samuel Peron

Ieri, 21, ottobre durante il collegamento con lo studio di Ballando con le Stelle durante la Vita in diretta di Alberto Matano, la padrona di casa dello show del sabato sera di Rai 1 ha annunciato ai telespettatori la nascita del figlio di Samuel Peron: “E’ nato alle 5.44” ha rivelato il ballerino, che ha preso parte al collegamento insieme alla suja partner Iva Zanicchi. “Proprio questa notte ho sognato che Leonardo sarebbe nato. Non vedo l’ora di vederlo” ha rivelato invece la cantante, impegnata a provare un tango.

“All’alba è arrivato l’ultimo ballerino di Ballando, il più piccolo” ha detto Milly Carlucci.

Dopo la bella notizia, Milly Carlucci ha annunciato che stasera, sabato 22 ottobre, Iva e Samuel faranno un tango molto tecnico con delle sorprese. Carolyn Smith, la giudice tecnica di Ballando con le Stelle, presente in studio a La vita in diretta, ha invece asserito: “Non lo so cosa vedremo. Sorprese? Spero belle”.

Una coreografia finita male

Nei frattempo, in un video pubblicato sui social da Iva Zanicchi, si vede il maestro di danza intento a sollevarla e a spiegarle di spostare in avanti la schiena. Alla fine, però, la presa è finita malissimo. Tante risate, con Peron che ha rinunciato, mentre la cantante che si è allontanata dicendo di dover andare in bagno.