Nuovo gossip sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini. L’attrice sembra avere una nuova relazione in corso.

Ambra, infatti, è stata paparazzata in compagnia di un famoso cantante italiano. Lui è Gianluca Grignani.

A riportare il gossip è stato Dagospia, che con un Dandolo Flash ha spifferato in compagnia di chi è stata vista la giudice di X Factor 2022. “Destinazione Ambra!”, così comincia lo scoop e fa già ben immaginare di chi si tratta.

L’ispirazione per il titolo è nata da una delle canzoni italiane più famose e celebri degli anni Novanta. Tutti ricorderanno Destinazione paradiso di Gianluca Grignani.

Dandolo si è semplicemente chiesto cosa ci facessero Ambra e Gianluca in auto insieme l’altra notte a Milano. Chi li ha visti ha notato anche un atteggiamento confidenziale tra loro. Niente intimità né baci, però, per cui il tutto potrebbe far pensare ad un semplice incontro tra amici.

Ambra ancora single o c’è un uomo nella sua vita?

Tuttavia Ambra Angiolini e Gianluca Grignani insieme hanno fatto scattare subito il gossip, e le fan sono letteralmente impazzite all’idea di questa nuova coppia.

A fine settembre c’era stato un altro gossip su Ambra Angiolini. In quella occasione si era parlato di una notte di fuoco con un noto attore, e in quel caso c’erano stati dettagli in più oltre all’avvistamento e alla serata insieme. Durante le

Audition di X Factor, che si registrano in estate, Ambra si era dichiarata single. Sono passate un po’ di settimane, però, per cui le cose ora potrebbero essere cambiate.

Chi è dunque il fortunato? Chi avrà rubato il cuore di Ambra? Gianluca Grignani o il misterioso attore?

Intanto l’Angiolini è impegnata con il programma X Factor. Nell’ultima puntata ha scelto i tre elementi della sua squadra, pronta a vendere cara la sua pelle.