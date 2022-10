Amici: Nek abbraccia un cantante di Maria De Filippi. Il web insorge.

Nek è stato ospite ad Amici 22 nella puntata domenica 23 ottobre. Ha giudicato la gara interna tra i cantanti, e proprio durante la sfida c’è stato un gesto d’affetto verso uno degli allievi. L’ultimo in classifica è stato NDG, che ha preso un sei e mezzo da Nek. Quest’ultimo ha spiegato di aver avuto l’impressione che l'allievo cantasse per sé stesso e non per gli altri. Si è aperto solo verso la fine della canzone, e questo al cantante romagnolo un po’ è pesato, ha specificato.

Nek, lungo abbraccio a NDG

NDG, molto dispiaciuto, ha spiegato che non sentiva suo il brano e per questo non è riuscito a dare il meglio di sé, pur avendoci provato ed essersi impegnato. Mentre lo show proseguiva, NDG era pensieroso e afflitto al banco. Nek si è accorto di tutto e ha interrotto per un attimo la gara, chiedendo a Maria De Filippi di poterlo abbracciare. “Maria, posso abbracciare NDG? Lo vedo un po’ in down”. Ovviamente la conduttrice ha acconsentito.

Le polemiche sui social

C’è stato quindi un lungo abbraccio tra Nek e NDG, un gesto da parte dell’artista che è piaciuto molto e ha colpito il pubblico. Ma tra i tanti tweet di emozione e commozione non è mancato un accenno di polemica. “NDG può abbracciare Nek, ma non sia mai che fanno ballare i ballerini con i professionisti senza plexiglass”, ha scritto qualcuno. Oppure “Ma secondo quale criterio Nek può abbracciare NDG, ma Mattia non può ballare con Francesca Tocca senza quel plexiglass”.

Il covid ha cambiato diverse dinamiche televisive. Il pubblico non riesce a capire quale sia la differenza tra certi divieti imposti e certi gesti come quello di Nek. E’ probabile che prima delle puntate gli ospiti si sottopongano a un tampone, e magari ciò non accade tutti i giorni prima delle lezioni. Fatto sta che il pubblico ha dato libero sfogo remando contro Amici e lo stesso Nek, che voleva semplicemente fare un gesto carino.