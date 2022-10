Grande Fratello Vip: Jessica Selassié punta il dito contro Manuel Bortuzzo.

Torna a parlare Jessica Selassié, e stavolta decide di puntare il dito contro Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha avuto una storia con la sorella Lulù. Al riguardo, la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di dire la sua nel corso di un’intervista.

Jessica Selassié e il rapporto con Barù

La princess ha avuto modo di affrontare diversi argomenti, fra cui i suoi progetti imminenti e in particolare il rapporto con i suoi ormai ex coinquilini. I fan si erano particolarmente affezionati al rapporto con Barù. Ma tra i due, con tanto dispiacere per gli amanti del gossip, c’era della chimica solamente in termini di amicizia. Ma nelle scorse ore, Jessica ha raccontato in che rapporti è oggi con quello che, per molti, avrebbe potuto essere l’uomo giusto per lei, ribadendo che nutre nei confronti di Barù ancora un certo affetto.

Jessica sulla rottura tra Manuele e Lulù: "Un fulmine a ciel sereno"

Diverso il discorso quando Jessica Selassié ha toccato l’argomento Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo aveva deciso di chiudere una volta e per tutte la relazione con Lulù, spiegando le sue ragioni in un comunicato. Per le sorelle quel comunicato è stato molto difficile da digerire, visto che non si aspettavano che la notizia arrivasse in questa maniera. “E’ stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente. Eravamo sul treno, abbiamo aperto Instagram e abbiamo visto il comunicato ANSA. Quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90%”.

Ciò nonostante, la Selassié ha però ricordato il lato buono e meraviglioso di Bortuzzo, ribadendo che si è fatto influenzare da fattori esterni: “Ora non lo vedo contento com’era con Lulù, alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né risentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui”.