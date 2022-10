Sarebbe già giunta al capolinea la relazione tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri.

Il nuotatore, dopo la rottura con Lulù Selassié, conosciuta nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip, lo scorso agosto uscì allo scoperto annunciando attraverso un post su Instagram la sua nuova fidanzata, la ventenne TikToker Angelica Benevieri, nota anche per quale apparizione in tv ad Imperfetti sconosciuti e alla fiction Le indagini di Lolita Bosco.

Manuel Bortuzzo, addio ad Angelica Benevieri?

L’indiscrezione sulla fine della storia d’amore tra l’ex gieffino e l’influencer è stata data dall’esperta di gossip, Deianira Marzano. “Manuel Bortuzzo esce solo con gli amici. Secondo alcune voci, sembrerebbe che la storia con la tipa sia finita e lui sia interessato ad un’altra ragazza”.

Manuel, dunque, a quanto pare continua a “spezzare cuori”. Dopo quello della princess etiope, la quale, secondo i beninformati, non ha mai veramente dimenticato l’ex fidanzato, adesso anche quello di Angelica Benevieri, con la relazione che sarebbe giunta al capolinea dopo solo pochi mesi di frequentazione.

A questo punto, ammesso che la notizia venga confermata, i fan di Bortuzzo si chiedono chi possa essere questa nuova misteriosa ragazza. In realtà, l’intento dell’ex gieffino è quello di concentrarsi sul nuoto (come lui stesso annunciato) per puntare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Un ruolo fondamentale nella scelta di Manuel l’ha avuto anche un suo ex coinquilino, Aldo Montano, che nel corso della permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia ha iniziato ad allenarlo e a dargli nuove motivazioni.