Manuel Bortuzzo annuncia i suoi nuovi progetti sportivi. Reduce dalla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della quale ha conosciuto Lulù Selassié, con la quale ha avuto una relazione terminata pochi mesi dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino ha parlato del suo futuro nel nuoto, disciplina che praticava prima di rimanere paralizzato dopo essere rimasto vittima di una sparatoria a Roma nel febbraio 2019.

Manuel ha anche trovato nuovamente l’amore. Lo scorso agosto, infatti, ha ufficializzato la nuova relazione con la tiktoker Angelica Benevieri. Circostanza che ha spento, di fatto, i tanti rumors su un possibile ritorno di fiamma con la princess etiope, che però sembra non aver ancora definitivamente dimenticato il ragazzo conosciuto e del quale si è innamorata durante l’avventura al Grande Fratello Vip dello scorso anno.

Bortuzzo: "E' grazie ad Aldo Montano che ho ritrovato la motivazione"

Per Bortuzzo ora è arrivato il momento di concentrarsi sul nuoto, e ha rivelato che a fornirgli le giuste motivazioni per affrontare le nuove sfide in vasca è stato l’ex schermidore Aldo Montano, suo coinquilino al GF Vip.

“Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare. Ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Punterò a Parigi 2024. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni”.