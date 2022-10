Amici: Rudy Zerbi e Piccolo G ai ferri corti. Interviene la De Filippi.

Una puntata con il botto quella di ieri, lunedì 24 ottobre, trasmessa nel daytime di Amici 22. Rudy Zerbi ha convocato d’urgenza Piccolo G nella sala canto. Qui il maestro ha mostrato un filmato in cui l’allievo sembra mettere in dubbio la professionalità e l’onestà di chi lavora nel programma in merito ad alcune clip mandate in onda. L’allievo ha provato a giustificarsi dicendo di aver cambiato idea. Rudy, però, non ha voluto sentire ragioni: “Non prendiamoci per il c*lo, il filmato è di 48 ore fa”. Piccolo G continua a giustificarsi affermando: “Avevo pregiudizi, ma li sto levando”.

Il cantante di Amici 22 ha provato a spiegare il suo comportamento e asserisce: “Avevo molti pregiudizi. Piano piano, vedendo la professionalità di chi lavora qui dentro, me li sto levando”. Tuttavia a Rudy Zerbi la spiegazione non è bastata. A detta dell’insegnante, se qualcuno non si fida di un posto, di un contesto e di chi ci lavora, allora non dovrebbe nemmeno andarci.

Toni accesi tra Rudy Zerbi e Piccolo G: interviene Maria De Filippi

Data l’intensità della discussione, i toni e l’argomento trattato, Maria De Filippi si sente in dovere di intervenire. Dopo aver rimproverato Rudy Zerbi per un gesto inopportuno, la conduttrice è giunta in collegamento mentre allievo e professore stavano avendo il faccia a faccia. Maria ha invitato Piccolo G a raccontare da dove viene e chi è davvero, sia al suo insegnante che al pubblico. Quest’ultimo è scoppiato in un pianto disperato, ed ha spiegato che viene da un paesino dove si respira aria buona. La sua passione per la scrittura nasce dal papà che tutte le mattine si alza alle quattro per leggere e scrivere. “Ha dedicato tutta la sua vita alla cultura” ha spiegato l’allievo, che un giorno spera di scrivere bene come lui.

Così, alla fine, la tensione tra Zerbi e l’allievo è scemata. Forse Rudy, per la prima volta, ha visto un ragazzo diverso.