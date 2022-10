Mediaset: Ida Platano abbandona Uomini e Donne. Il web insorge.

A poche settimane dalla messa in onda di Uomini e Donne, si sono già verificati diversi colpi di scena. A rendersi protagonisti sono stati ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia è ormai da diversi anni impegnata in un continuo e ripetitivo tira e molla, che pare essersi finalmente concluso nei giorni scorsi con una chiusura definitiva voluta proprio da Ida. Quest’ultima, pare, invece, aver aperto uno spiraglio nei confronti di Alessandro Vicinanza, un altro volto noto del parterre maschile che ha deciso di esternarle tutti i suoi sentimenti.

Anche se le loro strade sembrano essersi ormai definitivamente separate, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non smettono di essere i veri protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere tarantino continua a mostrare un certo interesse per la tronista Federica Aversano, al punto da aver costretto Maria a prendere una decisione definitiva in merito: sedersi insieme ai corteggiatori della tronista o continuare il suo percorso con gli over senza più orbitare in modo ambiguo intorno alla bella tronista.

La fuga di Ida Platano dallo studio

Dubbi in vista anche per Ida Platano, che nelle scorse puntate aveva accettato ancora una volta il corteggiamento di una sua ex fiamma, Alessandro Vicinanza. Tra i due sarebbero emersi già problemi di gelosia, infatti Ida ha dato in escandescenza dopo aver notato alcuni sguardi tra Alessandro e la sua ex conoscenza Roberta Di Padua, un’altra dama molto chiacchierata negli ultimi mesi. Quando ha visto Alessandro e Roberta ballare insieme, Ida Platano non ci ha visto più, e colta da una improvvisa crisi di nervi, è fuggita via dallo studio. Il cavaliere l’ha subito rincorsa per cercare di chiarire, ma Ida sembrava essere in preda ad una rabbia incontrollabile. Insomma, dopo tante delusioni amorose, sembra che ne stia per arrivare un’altra

Sul web si vocifera addirittura che la bella parrucchiera bresciana sarebbe intenzionata a lasciare per sempre Uomini e Donne.