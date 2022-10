Rai: Stefano De Martino sbotta in diretta a Stasera tutto è possibile.

Serata intensa a Stasera tutto è possibile. Neanche il tempo di iniziare la puntata che Stefano De Martino ha dovuto "riprendere" Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che gli hanno fatto perdere la pazienza.

De Martino ha presentato i suoi ospiti in avvio di serata: Nathalie Guetta, protagonista in Don Matteo, Andrea Pucci ed Enzo Miccio. Coperti dalla stecca a forma di emoticon, tutti si sono svelati tranne Paolantoni e Izzo, che hanno preferito continuare a coprirsi il volto, fino a quando De Martino, con toni leggeri, non ha perso la pazienza e ha invitato entrambi a scoprirsi.

Dopo le presentazioni, i conduttore napoletano è andato ad assicurarsi delle condizioni degli ospiti di serata, con Pucci che si è reso subito protagonista di un simpatico battibecco: “L’accoglienza è peggiorata qui in questo programma, noi del nord non ci troviamo bene”, ha incolpato l’ex comico di Colorado. Istantanea la replica di De Martino: “L’accoglienza sta peggiorando, ma del resto anche il programma sta peggiorando”, ha scherzato il conduttore.

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni rendono la conduzione di Stasera tutto è possibile sempre più difficile. Il conduttore cerca in ogni modo di tenerli a bada, ma tra una risata e l’altra porta sempre a casa un ottimo risultato. Il suo programma, invece, continua a viaggiare su binari di tranquillità e anche sui social la risposta del pubblico è sempre ottima. Stefano è tra i conduttori più amati e apprezzati degli ultimi anni.