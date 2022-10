Paola Perego e Nino Frassica in pista da ballo ospiti di Ballando con le Stelle.

TvBlog pubblica in anteprima i super ospiti di sabato 29 ottobre a Ballando con le stelle su Rai 1.

Sarà un sabato particolare, poiché a calcare la pista da ballo di Ballando con le Stelle non sarà solo un ballerino per una notte, bensì quattro personaggi.

Ballerina per una notte sarà di sicuro Paola Perego, che proporrà una coreografia accompagnata da uno dei maestri di ballo dello show. La Perego ogni domenica è alla conduzione di Citofonare Rai2, in coppia con l’amica Simona Ventura.

Come TvBlog ha anticipato ci saranno altri ospiti nel programma condotto da Milly Carlucci.

Nino Frassica e Maurizio Ferrini, alias signora Coriandoli, un’altra coppia di ospiti di Ballando

Ad esibirsi saranno anche Nino Frassica in coppia con Maurizio Ferrini, quest’ultimo nei panni della celebre signora Coriandoli. Infine, a completare il parterre di ospiti potrebbe essere l’atleta azzurra di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. Insomma, avremo un sabato sera ricco di ospiti a cui la giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guglielmo Mariotto daranno una votazione per il loro tesoretto a cui verrà poi concesso e attribuito da Alberto Matano e Rossella.

Visto che le esibizioni di ballerini per una notte saranno almeno, la coppia Paola Perego-ballerino, la coppia Nino Frassica-signora Coriandoli chissà come funzionerà l’assegnazione del tesoretto.

Saranno forse due i tesoretti in via eccezionale? Se così fosse, la giuria di sicuro non la prenderebbe bene, dato che già ha polemizzato per uno, accusando Alberto Matano di assegnarlo a coppie non meritevoli.

Sarà dunque un sabato abbastanza scoppiettante. Ogni sabato il tesoretto e i voti della giuria generano discussioni. Sempre più spesso infatti Alberto Matano a bordo campo ha da ridire sui voti concessi ai vip in gara, soprattutto quelli di Selvaggia Lucarelli e Mariotto, i quali troppo facilmente assegnano gli zero alle coppie in gara. Un gesto che secondo Matano è irrispettoso.

Cosa accadrà sabato prossimo? Ci sarà una nuova polemica? Vedremo...