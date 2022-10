Gabriel Garko è uno degli attori italiani più amati in Italia. Molte serie tv lo hanno reso un vero e proprio sex symbol. Il bello delle Donne e L’Onore e il Rispetto lo hanno reso famosissimo nei panni del mafioso Tony Fortebracci.

Anni indietro è finito sui rotocalchi ed è sempre stato al centro del gossip, per la sua relazione con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò). Durante la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip nel 2020, Gabriel, in un confronto con la ragazza, ha fatto coming out confessando di aver mentito circa la loro relazione.

Oggi lo vediamo a Ballando con le Stelle, trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Qui ha ricevuto i complimenti per le sue esibizioni da Ivan Zazzaroni. “Se non hai mai ballato - ha detto -, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato”.

La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo, però non ho mai ballato”.

La bugia di Gabriel Garko: ha mentito sul fatto che non aveva mai ballato prima del talent show

Un vero e proprio talento naturale? Sembra di no. A quanto pare, Gabriel avrebbe mentito, e la sua bugia sarebbe stata già scoperta. Difficile sfuggire, oggi che tutto ciò che viene detto o fatto resta impresso sulla carta stampata e nel web a vita, senza poterlo più cancellare.

Qualcuno infatti si è ricordato che il bel Garko in una vecchia intervista avrebbe detto ben altro riguardo al ballo, e in queste ore i media stanno riportando la notizia della bugia dell’attore.

Infatti, durante una vecchia intervista a Sorrisi e Canzoni, in occasione della sua interpretazione di Rodolfo Valentino in una fiction, Gabriel dice: “Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida”.

Poi continua: “Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”.

Come prenderanno queste dichiarazioni la giuria di Ballando con le Stelle? Lo scopriremo sabato.