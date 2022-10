Amici: Garrison e Giordana Angi ospiti di Maria De Filippi.

Nuove indiscrezioni ed anticipazioni sulla puntata di Amici che andrà in onda il 30 settembre. Partendo dagli ospiti, le talpe di Amici News hanno anticipato che saranno presenti in studio l’ex prof di ballo Garrison e i cantanti Tommaso Paradiso e Giordana Angi. Quest’ultima, ex allieva del talent condotto da Maria De Filippi, sarà in studio per presentare il suo nuovo singolo.

I risultati delle gare

Le indiscrezioni fanno poi riferimento ai risultati delle gare di canto e di ballo. La prima è stata giudicata da Tommaso Paradiso, che ha deciso di assegnare la prima posizione a Wax, tenendo NDG come fanalino di coda. La seconda esibizione l’ha vinta Ramon con un 8+, mentre Samuel si è classificato ultimo. Per quanto riguarda le sfide degli sponsor, è trapelato che la prova Oreo è stata vinta da Aaron, mentre Samu ha vinto quella targata Marlù.

A quanto pare, stando alle anticipazioni, sembra che nella prossima puntata i telespettatori assisteranno a due sfide che porteranno a due eliminazioni. La prima sarà quella che coinvolgerà il cantante Andre, che perderà contro il suo sfidante Ascanio, e sarà obbligato a lasciare la scuola. La seconda riguarderà il cantante Niveo, che vincerà la sfida giudicata da Carlo Di Francesco, proseguendo così il suo percorso all’interno del programma.

Amici 22, i primi flirt tra gli allievi

Si vocifera, inoltre, che all’interno della scuola stiano nascendo anche nuovi flirt e che se ne parlerà in puntata. Le potenziali nuove coppie di Amici 22 sarebbero quelle formate da Gianmarco e Megan e da Wax e Claudia.

Ieri pomeriggio, giovedì 27 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la puntata del daytime nel corso della quale la produzione ha raccontato di aver bacchettato i concorrenti per il loro comportamento.

Le signore delle pulizie che si occupano di riordinare la casetta, hanno infatti segnalato di essersi ritrovate di fronte un vero porcile. L’estremo livello di disordine potrebbe dunque portare ad un pesante provvedimento per tutti i concorrenti, come anticipato da SuperGuidaTv. Vedremo durante il daytime quale sarà la punizione.