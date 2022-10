Nella puntata di giovedì 27 ottobre, Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti disciplinari per Elenoire Ferruzzi, finita poi al televoto flash ed uscita dal Grande Fratello Vip con il 90% dei telespettatori che l’hanno voluta fuori.

Una decisione quella del Grande Fratello avuta dopo i comportamenti e le frasi di pessimo gusto di Elenoire nei confronti di Nikita Pelizon: “Qui c’è il malocchio di quella. Sì ma quella lì porta iella. Mamma mandami un corno ti prego”.

Parole che hanno irritato il pubblico e il web. Sul caso sono intervenuti in molti e da poche ore anche Loredana Bertè.

La cantante scrive così ad Alfonso Signorini: “Grazie per aver preso dei provvedimenti”

La storia di Mia Martini è nota a tutti ed è proprio per questo che Loredana Bertè si è sentita toccata dalle parole della Ferruzzi. La roker ha ringraziato Alfonso e la produzione del Grande Fratello Vip per aver mandato in nomination Elenoire: “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di portare iella o sfortuna è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Quindi grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e grazie al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono più accettabili, ricordiamoci che le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo ad usarle di conseguenza”.

Queste le parole della Bertè. Non da meno sono state le affermazioni dello stesso Alfonso Signorini contro Elenoire.

“Hai chiaramente detto che una persona porta iella e questo non ha giustificazioni. Nel 2022 non è più accettabile tutto questo. Non si può proprio sentire che una persona porta sfortuna. Io sono entrato l’altro giorno e ti avevo avvisata che alla prossima cavolata ci sarebbero state conseguenze e così è stato. Sullo sputo a terra ti do il beneficio del dubbio, ma su queste parole non possiamo passare. Avremmo potuto attuare la squalifica diretta. Invece stiamo chiedendo il parere del pubblico”.