Amici: Alessandra Amoroso, una foto sul web sconvolge i fan.

In Italia ci sono programmi televisivi che ogni anno sfornano dei talenti. Uno di questi è sicuramente Alessandra Amoroso, la cantante originaria del Salento che ha vinto Amici di Maria De Filippi.

In quella edizione vi erano tantissimi altri artisti molto bravi, come ad esempio Valerio Scanu, ma la salentina si è distinta per le sue capacità musicali. Di recente Alessandra ha festeggiato i 10 anni di carriera, nel corso dei quali la cantante ha avuto tantissimo successo. Attualmente in radio con la sua hit, Camera 209, sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni professionali. Ma ci sono delle novità per quanto riguarda la sua vita privata.

Come tantissime sue colleghe, anche Alessandra ha avuto delle storie con personalità più o meno note del mondo dello spettacolo. Una di queste è stata Stefano Settepani, il quale era anche suo manager. Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, tanto che la Amoroso sarebbe stata pronta ad avere anche un figlio da lui.

Alessandra Amoroso, il tenero scatto sui social

Di Settepani, Alessandra amava il suo carattere e la sua simpatia. Nel 2020, però, la storia tra i due è naufragata, e la cantante pare sia tornata single. In questi giorni sta facendo discutere una sua foto apparsa sui social in cui la si vede assieme ad una donna che il pubblico a casa sicuramente conosce. Si tratta, infatti, di Georgette Polizzi, nota stilista. Nello scatto si vedono le due intente a scambiarsi un bacio. I fan comunque possono stare tranquilli, anche perché le due sono amiche da sempre, e la Amoroso è ancora single e sta cercando l’amore della sua vita. Georgette ha realizzato i capi personalizzati per lo spettacolo di Alessandra Amoroso a San Siro.

Intanto, il web è impazzito: a nessuno interessava la sessualità dell’Amoroso. Le sue fan la seguono da anni e di certo a loro non interessa chi ami. “Chiunque sia l’importante è che tu sia felice”, è stato uno dei tanti commenti sui social.