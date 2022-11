Su Twitter non si placano le polemiche riguardo ad una sfida di ballo ad Amici, che vedono protagonisti, Raimondo Todaro e Gabriele Rossi.

In una delle scorse puntate l’ex maestro di Ballando con le Stelle, ha voluto favorire l’attenzione sul giovane Gianmarco, allievo di ballo della maestra Celentano.

Secondo Todaro, Gianmarco non ha qualità particolari, ma rientrerebbe tra i più “normali” della scuola. Insomma, agli occhi del professionista l’allievo non è niente di che e non comprende come mai Alessandra Celentano insista così tanto a volerlo nella scuola.

Inizia così una sfida molto emozionante tra Gianmarco e Claudia che ambisce a diventare un’allieva della scuola dei talent più famosa d’Italia. Quest’ultima scelta da Todaro perché secondo lui molto valida per la sua “unicità”.

Gabriele Rossi giudice di una gara di ballo: "Troppe piroette..."

Gabriele Rossi con attenzione ha osservato le esibizioni dei due ragazzi ed è finito sui social perché molti telespettatori hanno ritenuto davvero particolare la sua presenza nello show. L’attore si è complimentato con entrambi e poi ha rivelato la sua decisione che, come è ormai è noto, è ricaduta su Gianmarco. Le troppe piroette della ragazza non sono state gradite da Rossi che ha ritenuto la performance di Claudia poca adatta alla resistenza tipica di una ballerina.

Molti fan del programma hanno apprezzato il ruolo di Gabriele Rossi, tanto che non sono mancati i commenti di chi lo vuole in trasmissione al posto di Raimondo Todaro. Una richiesta inaspettata che con ogni probabilità oggi non potrà essere soddisfatta.

Altri invece si chiedono come sia possibile che un attore possa giudicare un ballerino. La presunzione di insediare Gabriele Rossi al posto di Raimondo Todaro è davvero assurda per molti utenti.

Questa polemica sul web non si arresta e chissà se Maria De Filippi ne terrà davvero conto di questa richiesta. Raimondo però è sempre uno degli insegnanti preferiti dal pubblico di Amici.