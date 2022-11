Nelle scorse ore la pagina Ballandoconlestelleblog ha dato una brutta notizia che riguarda un ex concorrente dello show. Si tratta di Luca Sguazzini, modello e viaggiatore che ha partecipato al programma nel 2016 in coppia con Veera Kinnunen.

Il giovane è stato colpito da tre episodi di ischemia cerebrale e la situazione, ovviamente, è grave anche se per fortuna il ragazzo è vivo. Sul post, infatti, si legge: “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprenderne le cause”.

La solidarietà della famiglia di Ballando con le Stelle: "Forza Luca"

Il modello e blogger ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nella 11esima edizione nonostante fosse tra i concorrenti meno conosciuti. In una stagione in cui erano presenti Rita Pavone, Asia Argento, Platinette e Salvo Sottile, Luca è riuscito a convincere giuria e pubblico conquistando il terzo posto. Nello show la sua maestra di danza è stata Veera Kinnunen che ha voluto inviargli un messaggio di vicinanza pubblicamente attraverso i social, e postando un video di una loro esibizioni ha scritto un semplice e sentito “Forza Luca”.

Luca Sguazzini prima di approdare allo show di Milly Carlucci ha vissuto e viaggiato molto nei vari continenti dall’America all’Australia. Per quanto riguarda la vita privata, invece, da anni ha una relazione con Sara Bertagnolli, con la quale ha avuto una figlia di nome Luce.

Tutta la famiglia di Ballando con le Stelle si è unita a questo momento particolare per Luca, incoraggiando il giovane a riprendersi e riconquistare tutta la sua vitalità ed energia.

