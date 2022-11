Mediaset: due storici attori di Beautiful ritornano su Canale 5.

Novità in arrivo dagli Stati Uniti per Beautiful. Ci saranno nuovi intrighi e importanti ritorni nella soap più longeva di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che Ridge lascerà Brooke e tornerà con Taylor. Lo stilista è convinto che sia stata la Logan a chiamare i servizi sociali per mettere in cattiva luce Thomas. In realtà, è stato quest’ultimo a ingannare tutti facendo passare per colpevole Brooke. Taylor, appresa la decisione di Ridge, ricomprerà la casa sulla spiaggia per vivere con lui.

Hope e Steffy avranno un duro scontro alla Forrester Creations. Hope è convinta che Ridge amerà per sempre Brooke e accuserà Steffy e la madre di aver complottato alle spalle della Logan. Steffy farà notare a Hope che la mamma continua a fare sempre gli stessi errori rendendo infelice suo padre.

Shauna, nelle puntate americane di Beautiful, andrà a trovare Carter. E’ sicura che Quinn lo abbia lasciato per consentirgli di sposarsi e di avere dei figli. La Fulton noterà una certa sintonia tra l’avvocato e Katie Logan. Intanto, Brooke continuerà a chiedersi cosa abbia spinto Ridge a lasciarla, e Liam la incoraggerà a non mollare. Tra i due ci sarà un innocente avvicinamento o forse ci sarà uno scandalo senza precedenti?

Beautiful, in arrivo due clamorosi ritorni nella soap

In arrivo due clamorosi ritorni nella soap americana. Parliamo degli storici personaggi Stephen Logan e Lauren Fenmore. Stephen è il padre delle sorelle Logan, Brooke e Katie. L’uomo arriverà con la sua nuova compagna e la tensione salirà alle stelle con Brooke, Donna e Katie. Altro ritorno quello di Lauren. La donna e Sheila si odiano per eventi passati. Lauren scoprirà che Sheila non è morta come tutti credono.

Non mancheranno dunque colpi bassi e intrighi. Beautiful ormai sono anni che intrattiene un gran numero di fedeli che seguono le vicende degli storici attori.