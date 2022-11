Mediaset: Ilary Blasi, dopo il divorzio con Totti ritorna su Canale 5. Fan entusiasti.

Ilary Blasi si sta tenendo alla larga dal piccolo schermo. La conduttrice appare solo sui social, dopo il boom mediatico generato dal suo divorzio con Francesco Totti.

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, la conduttrice voleva prendersi un anno di pausa dal mondo dello spettacolo. Era pronta addirittura a rinunciare a L’Isola dei Famosi, reality show che conduce su Canale 5 da qualche anno. Poi, però, sembra aver cambiato idea.

Ilary Blasi condurrà L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

“Spinta e supportata dai suoi familiari, e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin, ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone de L’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione” si legge sulla rivista diretta da Carlo Verdelli.

Dunque, Ilary Blasi tornerà sul piccolo schermo nella primavera 2023, ancora una volta al timone de L’Isola dei Famosi. Il programma inizierà subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Restano ancora top secret i nomi degli opinionisti e dell’inviato. Sono in molti a sperare in un ritorno di Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’ultimo ha però di recente lasciato Mediaset per approdare a Tv 8.

Il cachet "monstre" di Ilary Blasi

Condurre L’Isola dei Famosi è importante per Ilary Blasi anche dal punto di vista economico. La presentatrice riceve infatti un sostanzioso cachet per il suo impegno a Mediaset. Stando ad alcuni pettegolezzi, percepirebbe per ogni edizione quasi un milione di euro. Proprio perché i suoi guadagni sono elevati, oltre L’Isola dei Famosi bisogna considerare anche le pubblicità e le sponsorizzazioni su Instagram che sono assai cospicue. Motivo per cui Ilary Blasi non avrebbe chiesto alcun mantenimento per sé all’ex marito Francesco Totti.

Intanto, l’idea che la Blasi ritorni su Canale 5 ha reso molto felici i fan che erano preoccupati per la loro beniamina.