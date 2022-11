Amici: allievo di Maria De Filippi è il figlio di Rudy Zerbi? La foto.

Una domanda circola nelle ultime ore sul web. Rudy Zerbi ha per caso un figlio segreto nell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi? E’ venuta a galla una prova che sembra provarlo, e questo ha incuriosito i telespettatori.

Rudy Zerbi, attualmente ancora impegnato come coach nella scuola di Amici, si trova al centro della scena per via di un’insinuazione alquanto singolare che lo vedrebbe, per via di una foto spuntata dal passato, troppo simile ad uno dei concorrenti attuali, tanto da far credere che possa trattarsi di un suo figlio illegittimo. Il concorrente in questione è Wax, che si è fin da subito ben distinto, anche se il rapporto con Zerbi è altalenante.

La lite con Wax e il provvedimento disciplinare

Circa due settimane fa il cantante di Amici ha etichettato il docente con l’epiteto “falso bastardo”, causando, ovviamente un gran malumore. Wax ha poi chiaramente chiesto scusa, dicendo: “Non so nemmeno perché l’ho detto lo giuro. Mi scuso e prenderò ogni provvedimento per il mio comportamento. Però davvero non pensavo quelle parole”, ma Rudy Zerbi ha preteso ugualmente una punizione esemplare. Ad ogni modo, i due oggi hanno chiarito grazie ad Arisa che ha chiesto espressamente al collega di non fare più riferimento all’accaduto, che in ogni caso non deve più ripetersi.

Wax e la somiglianza con Rudy Zerbi da giovane

“Wax contro di te non ho assolutamente niente, anzi so che ti hanno fatto vedere una mia foto” ha esordito il professore di canto, che poi ha anche aggiunto: “Io e te abbiamo tanti punti in comune anche di somiglianza. Siamo due rossini e ci somigliavamo anche in qualche punto. Anche se questo non è una bella cosa per te. Se farai delle cose che mi piacciono te lo dirò e se farai cose che non mi piacciono te lo dirò, se mi verrà richiesto. Non rivangherò più”.

Quando Arisa ha mostrato la foto di Rudy Zerbi da giovane, Wax ha detto: “Oddio! Oddio! Io sono più bello, ma è vero che c’è somiglianza”.

Ovviamente l’idea che Wax sia il figlio di Rudy Zerbi è totalmente priva di fondamento. Ma il web è impazzito ugualmente credendo davvero ad un legame di sangue tra due.