Ballando con le Stelle: è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo sono state pubblicate delle foto di Ema Stokholma e del suo partner nel dancing show di Milly Carlucci, Angelo Madonia. I due sono apparsi da subito molto uniti e complici, ecco perché la rivista ha deciso di intervistarli e chiedere ai diretti interessati cosa ci fosse davvero tra di loro.

Angelo Madonia ed Ema Stokholma, parole al miele tra i due

Angelo Madonia non ha fatto mistero che entrambi gradiscono molto la reciproca compagnia. “Abbiamo un’appassionata amicizia. Siamo liberi tutti e due e ci piace stare insieme. Non so dove ci porterà tutto questo, ci stiamo scoprendo e ce la viviamo”.

Successivamente, il ballerino ha anche colto la palla al balzo per rivelare di provare una profonda ammirazione nei confronti della sua partner di ballo: “Ha il grande pregio della costanza, non molla mai”. Motivo per cui è certo che anche se non lo dice chiaramente, Ema vorrebbe tanto vincere: “Vorrei regalarle questa gioia”.

La giornalista del settimanale Nuovo ha voluto scambiare quattro chiacchiere anche con la concorrente di Ballando con le Stelle, la quale ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sul suo partner di ballo, Angelo Madonia: “E’ un vero gentiluomo. E’ molto paziente, magari io mi arrabbio e discuto, ma lui non alza mai la voce e mi fa sbollire”.

Tra i due è palese l’alchimia e la complicità. Sarebbero davvero una bella coppia anche nella vita. Intanto, sia Ema che Angelo sono molto seguiti e amati dal pubblico. Ad oggi sono tra i primi in classifica. Grandi voti dalla giuria tecnica di Ballando con le Stelle, ma feedback positivi anche dalla giuria popolare e dai social. Insomma sembra proprio che Ema Stokholma e Angelo Madonia possono essere una papabile coppia vincitrice.