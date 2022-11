Pessime notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. Quando nelle prossime settimane si sintonizzeranno su Rai Uno per assistere all’amatissima fiction, al posto della soap troveranno una partita di calcio.

Per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che sta facendo registrare un grandissimo successo sul fronte degli ascolti tv, si prospetta un lungo stop autunnale. Una decisione, però, programmata dai vertici della tv di Stato già da diverso tempo.

Il Paradiso delle Signore, stop per i Mondiali di Calcio in Qatar

Il motivo? Dal 20 novembre al 18 dicembre si terranno i Mondiali di Calcio in Qatar, per cui la Rai detiene i diritti in esclusiva per l’Italia. L’evento calcistico più importante e prestigioso del mondo che si tiene eccezionalmente d’inverno ha costretto viale Mazzini a modificare i palinsesti di Rai Uno e Rai Due, canali sui quali verranno trasmessi i match.

Cosa c’entra Il Paradiso delle Signore? E’ presto detto: il calendario del Mondiale prevede dal 29 novembre al 10 dicembre la messa in onda delle partire alle ore 16 su Rai Uno. Lo stesso orario in cui va abitualmente in onda la soap ambientata nella Milano degli anni ’60. Di qui la decisione di sospenderla per due settimane, per poi riprendere lunedì 12 dicembre.

La Rai si trova inevitabilmente costretta a mettere in stand-by la fiction di punta del daytime, che continua a registrare ottimi ascolti con una media di 1,7 milioni di telespettatori ed il 20% di share.

Gli aficionados della fiction dovranno dunque mettersi l’anima in pace ed armarsi di pazienza, ma l’attesa sarà ripagata. Infatti, Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche durante le settimane natalizie, proponendo nuovi episodi anche durante i giorni a ridosso del Natale e del Capodanno, a differenza di quanto accadeva negli anni passati.