Rai: addio a Giuseppe Zeno. Non ci sarà in Mina Settembre 3.

Mina Settembre 3 si farà. I tanti fan della serie tv sono rimasti entusiasti del finale della seconda stagione. Non solo perché Mina adotterà Viola, la ragazzina che ha aiutato a ritrovare la madre naturale, ma anche perché si è ricongiunta con il collega Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno.

Dopo lo slancio d’affetto per salvare la collega, Mina si presenta al matrimonio di Titti e Giordano in compagnia di Domenico. I presupposti per un nuovo inizio sembrano esserci tutti, ma il colpo di scena non tarda ad arrivare. Domenico lascia Napoli per andare in soccorso della sorella Anna a Barcellona. Un addio, quello di Domenico. Le sue parole sembrano davvero preannunciarlo: “Ti amo Mina, ricordalo. E’ stata la notte più bella della mia vita”.

Mina Settembre 3, addio a Giuseppe Zeno?

In molti ritengono che Giuseppe Zeno non ci sarà nella prossima stagione al fianco della protagonista Serena Rossi. L’attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha di fatto anticipato: “Di terze stagioni per ora non so nulla, mi godo quello che accade”.

Eppure, sul web già si parla del terzo capitolo di Mina Settembre. La domanda che i telespettatori si fanno è quale possa essere il cast completo della serie tv nella terza stagione? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci saranno ancora Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e la new entry di questa nuova stagione, Marisa Laurito, nel ruolo di Rosa, la zia di Mina.

Risvolti anche per gli altri protagonisti. Titti e Giordano si sposano e avranno un bambino. Irene, dopo il divorzio da Paolo, si lascia coinvolgere dal collega Luigi Abamondi, interpretato da Yari Gugliucci.