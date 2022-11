Uomini e Donne: Federica Aversano abbandona il trono.

La puntata di Uomini e Donne, quella registrata il 4 novembre, sarà una delle più frizzanti degli ultimi tempi. Stando alle anticipazioni riportate come sempre dalle "talpe" di UominieDonneTronoClassicoeOver, i telespettatori si troveranno costretti a dire addio a ben tre volti noti del programma. Si tratta di un cambiamento importante per il dating show di Canale 5, che dovrà a questo punto andare alla ricerca di altri personaggi.

Uomini e Donne, addio a tre volti noti del dating show

Nella registrazione del 4 novembre, Ida Platano, Alessandro Vicinanza e la tronista Federica Aversano lasciano il programma. Ida ha tenuto a specificare di non essere ancora innamorata di Alessandro, con il quale ha però scelto di abbandonare il programma. La scelta dei due, in realtà, era nell’aria da ormai diverse settimane, ed è arrivata dopo tante liti e discussioni all’interno dello studio.

Ida e Alessandro hanno avuto l’occasione di passare un po’ di tempo insieme in Costiera Amalfitana, dove sono stati paparazzati. La bella Ida, dunque, giunge alla conclusione che deve abbandonare il programma e vedere come vanno le cose senza telecamere. La decisione, ovviamente, ha generato malumori. Riccardo Guarnieri non si è espresso, mentre Roberta Di Padua ha dichiarato che secondo lei i due non sono davvero innamorati. Stessa idea anche per Tina Cipollari.

Federica Aversano rinuncia al trono

Ida e Alessandro non saranno gli unici ad andare via. La nuova tronista Federica Aversano si è resa conto di non aver trovato una sintonia con nessuno dei corteggiatori, giungendo alla conclusione di non essere ancora pronta per l’amore. Già nei giorni scorsi, in effetti, la tronista aveva manifestato una certa insofferenza riguardo al suo ruolo, scoppiando persino in lacrime. Questa situazione ha fatto sì che la ragazza abbia deciso di abbandonare per sempre il trono, cercando di ritrovare prima se stessa e poi l’amore. Chi prenderà il suo posto?