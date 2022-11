Alessandra Celentano ospite di Francesca Fagnani a Belve. La storica insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi si è sottoposta alle scomode domande della giornalista, e questa sera sarà possibile seguire l’intervista completa.

Ma nel frattempo, Davide Maggio ha rivelato alcune delle confessioni fatte dalla Celentano alla Fagnani, con quest’ultima che è riuscita a far sbottonare la sua ospite anche in merito a questioni di natura molto intima.

Alessandra Celentano: "Non faccio sesso da 13 anni"

“Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”, ha rivelato la ballerina a Francesca Fagnani. Quest’ultima tenta poi di approfondire l’argomento: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”. Una domanda a cui la maestra di danza risponde con un secco e deciso “No”. “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”, ha poi confessato, suscitando l’ironia della conduttrice: “Vedrà adesso quante proposte…”.