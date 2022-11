Mediaset: a rischio Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. Vediamo il perché.

Il flop de La Pupa e il Secchione è stato il primo grande campanello d’allarme per i vertici Mediaset, i quali hanno comunque dato fiducia a Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque.

Purtroppo però anche lo storico talk show non starebbe decollando, anche se il problema non dipenderebbe dalla conduttrice. La D’Urso è stata sicuramente la regina di Mediaset, in quanto tutto quello che toccava diventava oro. Sta di fatto, però, che col tempo i suoi programmi hanno perso efficacia e audience. Ciò ha spinto i vertici della rete televisiva a ridimensionare la sua presenza e dare spazio ad altri volti e nuovi format.

La concorrenza spietata di Alberto Matano con La vita in diretta

Come abbiamo detto in precedenza, il problema degli ascolti di Pomeriggio Cinque non dipenderebbe da Barbara d’Urso. La conduttrice, infatti, svolge il suo lavoro come sempre, ma il problema sta nella concorrenza perché La vita in diretta di Alberto Matano batte tutti, e non solo Canale 5.

Come pensa di rimediare la rete del Biscione? Stando ai rumors, Pomeriggio Cinque potrebbe essere spostato alla domenica sera, diventando di nuovo Live – Non è la d’Urso, che sostanzialmente si prestava ad una versione serale del talk show.

Sta di fatto che il fenomeno Barbara D’Urso è ormai tramontato. Alberto Matano da anni ha oscurato il talk show pomeridiano di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi però ha voluto ugualmente rinnovare il contratto alla D’Urso per altri anni.

L’eclissi di Barbara era nell’aria. Già la prova della Pupa e secchione finì male. Pessimo programma e pessimi ascolti, segno tangibile che il pubblico non solo non gradiva la formula del reality ma nemmeno la conduzione. Il pubblico che tanto amava la D’Urso non l’ha seguita in quell’avventura.

Sarà una mossa intelligente quella di Berlusconi nel trasferirla in prima serata di domenica? O sarà un ennesimo flop, visto le serie tv Rai domenicali?