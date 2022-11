Ballando con le Stelle: è bufera. Montesano squalificato, Garko ko

Non stanno mancando problemi e polemiche in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 12 novembre, sono stati eliminati dopo il tesoretto e il televoto Paola Barale con Roly Maden e Dario Cassini con Lucrezia Lando.

La showgirl e l’attore sono stati penalizzati dal voto social e dalla giuria, che non ha apprezzato fino in fondo le loro esibizioni. La Barale e Cassini sono finiti allo spareggio finale con Iva Zanicchi e Samuel Peron. La terza coppia che ha abbandonato lo show di Milly Carlucci è quella formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Dopo i diversi infortuni e le parole al veleno di Selvaggia Lucarelli, la Costamagna ha deciso di ritirarsi dal dancing show.

Quella di sabato è stata una puntata ricca di colpi di scena. Alberto Matano voleva premiare Lorenzo Biagiarelli, ma ha poi cambiato idea dopo il trattamento riservato a Gabriel Garko, che è stato penalizzato dalla giuria nonostante l’operazione al braccio di qualche giorno fa. Il giudizio di Matano non è stato comunque confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che spezzato il punteggio per dare la metà proprio al fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Gabriel Garko finisce ko

A pochi giorni dall’operazione al braccio, Gabriel Garko è sceso in pista regalando al pubblico di Ballando con le Stelle un charleston più lento ma allo stesso tempo accattivante e travolgente. Selvaggia Lucarelli ha compreso le difficoltà di Garko, ma ha ribadito che il concorrente, proprio come Luisella Costamagna, sta andando avanti con dei limiti evidenti che non rendono la gara equa. Anche Garko, dunque, è finito ko, e il pubblico teme che possa prendere la medesima decisione di Luisella.

Nel frattempo si è abbattuta una vera e propria bufera sul programma condotto da Milly Carlucci. Enrico Montesano è stato squalificato dopo aver indossato una maglietta nera della Decima Mas. La Rai ha deciso di estrometterlo da Ballando con le Stelle. Ecco il comunicato dei vertici di viale Mazzini.

Enrico Montesano squalificato da Ballando con le Stelle

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera “Ballando con le stelle”.