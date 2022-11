Il Paradiso delle Signore: brutte notizie per Alessandro Tersigni.

Proseguono le puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, e la situazione tra i vari personaggi si fa sempre più intricata. E a quanto pare, per Vittorio Conti non si prospetta un bel periodo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà nei prossimi episodi secondo le anticipazioni che circolano sul web. Tra i personaggi di Flora e Maria la rottura sembra definitiva e le due sono sempre più nemiche. Mentre Ezio decide di mettersi in proprio ed è pronto a comunicare la notizia a Gloria, Matilde riceve una visita davvero imprevista che la lascerà senza fiato, mentre Vittorio sarà sconvolto da un evento che sarà destinato a cambiare per sempre gli equilibri.

A sconvolgere il dottor Conti è la tragica morte del presidente americano John Kennedy, ucciso da un colpo di pistola alla testa. Allo sconvolgimento per questo terribile avvenimento, si contrappone, però, la crescente fiducia e stima di Vittorio nei confronti di Matilde.

Che succede a Vittorio Conti?

Intanto, per commemorare il defunto Presidente degli Stati Uniti, Adelaide organizza una serata al Circolo con l’aiuto di Umberto. Novità interessanti in arrivo anche per Vito, che si dichiarerà a Maria.

Vittorio Conti dovrà affrontare seri problemi lavorativi. Il Paradiso, infatti, sarebbe a rischio chiusura a causa delle eccessive intromissioni di persone esterne al negozio, che impediranno allo stesso di funzionare a dovere. Tutte queste spiacevoli intromissioni stanno già mettendo in serio pericolo il grande magazzino milanese, che in tutti questi anni è però sempre riuscito a restare aperto anche grazie al duro lavoro di Vittorio.

Alcune fan sono molto preoccupate perché in molte hanno ipotizzato un possibile allontanamento dello stesso Vittorio da Il Paradiso, forse dovuto a un nuovo tentativo del personaggio di ricongiungersi alla ex moglie Marta Guarnieri.