La nuova edizione de L’Isola dei Famosi tornerà nella primavera 2023. Ma quando esattamente? A rispondere a questa domanda è stato Giuseppe Candela su Dagospia, nella sua rubrica A Lume di Candela.

L'Isola dei Famosi, ecco la possibile data di debutto

La data di debutto del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe orientarsi intorno alla prima settimana di aprile, e più specificamente il giorno 3 con il primo dei due appuntamenti settimanali previsti quest’anno, così come accade per il Grande Fratello Vip.

“Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’allungamento del Grande Fratello Vip (covid permettendo, verrebbe da dire) e l’arrivo in primavera della nuova edizione dell’Isola dei Famosi – spiega Candela –. Non ha però fornito indicazioni precise, si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale”.

Cast e opinionisti

Alla guida del reality show di Canale 5, come già scritto, ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, giunta alla sua terza edizione consecutiva dopo quelle che hanno visto trionfare Awed e Nicolas Vaporidis.

E i casting? Stando a quanto svelato dal settimanale Oggi sarebbero già iniziati da diverse settimane. Mentre per quanto riguarda i nomi gli opinionisti, dopo il passaggio di Nicola Savino a Tv8, sarà necessario trovare il sostituto che affiancherà in studio Vladimir Luxuria, che dovrebbe essere confermata al pari di Alvin nel ruolo di inviato dall’Honduras.