Rai: figuraccia in diretta per Il Volo. Fan contro Drusilla Foer.

I tre tenori del trio Il Volo hanno vissuto un momento di forte imbarazzo durante l’Almanacco del giorno dopo, programma in onda su Rai 2 condotto da Drusilla Foer. I tre sono stati “cacciati” in diretta dalla Foer durante una messinscena della celebre diva di Youtube e del piccolo schermo. Niente di reale, ma di certo si è trattato di una scenetta decisamente particolare che solo una donna molto originale come Drusilla poteva mettere in piedi.

Alla conduttrice, grazie allo straordinario successo ottenuto dopo la sua partecipazione alla passata edizione del Festival di Sanremo, è stata assegnata la conduzione di questo nuovo programma, che è in realtà un remake di una vecchia trasmissione del passato, andata in onda sulle reti Rai dalla metà degli anni Settanta fino alla metà dei Novanta.

Drusilla Foer "caccia" il trio de Il Volo dallo studio

Grazie a questa messa in scena che ha coinvolto il trio de Il Volo, la Foer è riuscita a far ottenere allo show il 5,2% di share. Merito, senza dubbio, anche di Piero Parone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, che si sono prestati al gioco. La Foer ha commentato in modo ironico alcune loro foto che li ritraevano in viaggio per i loro tour in giro per il mondo, mettendo giocosamente in dubbio la notorietà e il loro talento nel cantare. Li ha infatti trattati come se fossero stati dei semplici ragazzi con grandi sogni da raggiungere, e dopo la loro esibizione canora li ha ripresi comunicando loro tutti i miglioramenti che ancora andrebbero fatti, esortandoli a studiare di più per migliorare la loro tecnica. Ha poi concluso con un “E ora uno, due tre, fuori dallo studio! Se ne vada specialmente lei, è disgustoso! Security! Con me un duetto? Vallo a fare con Barbra Streisand!”.

Ovviamente si trattava di uno scherzo, ma i fan più seriosi de Il Volo non l’hanno presa benissimo, tanto da esprimere recensioni negative su Drusilla Foer e sul suo modo di ironizzare.