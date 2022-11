Rai: Amadeus fuori? Parla la moglie Giovanna Civitillo.

Una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate degli ultimi tempi è senza alcuna ombra di dubbio quella formata da Amadeus e da Giovanna Civitillo. Ma nelle ultime ore è spuntato un retroscena, svelato dalla stessa Giovanna, che rischia di mettere in discussione il loro rapporto.

Correva l’anno 2003 quando i due si incontrarono per la prima volta a L’Eredità. Amadeus era il conduttore mentre Giovanna faceva parte del corpo di ballo. All’epoca, il direttore artistico del Festival di Sanremo era sposato con Marisa Di Martino, la sua prima moglie, da cui ha ottenuto il divorzio soltanto nel 2007, anche se Giovanna, non è stata affatto il motivo della separazione tra i due.

GIovanna Civitillo, la confessione: "Se Amadeus mi tradisse..."

Durante un’ospitata a Il Filo Rosso, condotto dalla splendida Paola Perego, la Civitillo ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta per una sua dichiarazione che ha fatto con il marito presente in studio. Alla domanda di come reagirebbe se scoprisse che Amadeus la tradisse, la Civitillo ha risposto, rivolgendosi direttamente al suo consorte: “Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori alla porta”.

In seguito all’affermazione della moglie, Amadeus, dopo un attimo di ilarità, ha spiegato che anche lui non riuscirebbe a sopportare un tradimento, e che anche il pensiero di tradire qualcuno non gli farebbe affatto piacere. Di conseguenza, il conduttore ha condiviso il pensiero della donna, e dalle parole dette i fan possono stare tranquilli, in quanto la coppia si ama come nessuno mai e vive ogni giorno come se fosse il primo del loro amore.

Più uniti che mai i due sono inseparabili. Entrambi già pronti per la prossima edizione del Festival di Sanremo, al quale Giovanna assiste ogni sera seduta tra il pubblico dell’Ariston.