Memo Remigi si è di recente raccontato in una intervista al Corriere della Sera in cui è tornato a parlare dello scandalo Jessica Morlacchi del quale è stato protagonista.

Il cantante ha voluto ancora una volta scusarsi per l’inopportuno gesto commesso nei confronti dell'affetto stabile, ribadendo di non aver mai avuto intenzioni “peccaminose”.

Remigi deluso dal comportamento di Serena Bortone

Il suo, ha di nuovo affermato, è stato un semplice gesto scherzoso mal interpretato, e che mai più potrebbe ripetersi. Remigi ha asserito di aver chiesto scusa per il suo comportamento alla Rai, alla Morlacchi e a Serena Bortone, la padrona di casa di Oggi è un altro giorno. Proprio sulla conduttrice, Remo ha aggiunto un particolare che non è certo passato inosservato ai più attenti. Remigi, infatti, non ha nascosto di essere rimasto molto deluso da Serena Bortone, con la quale ha collaborato per molti anni in Rai.

Da lei, infatti, il celebre cantante si sarebbe aspettato quantomeno una telefonata di chiarimento, che però non è mai arrivata. Un comportamento che ha ferito Remigi. Il cantante ha, infatti, sempre avuto una grande stima per la Bortone, che considera una grande professionista pur capndo c he non poteva comportarsi diversamente..

Enrica Bonaccorti dalla parte di Memo Remigi

Tutti contro Remigi tranne Enrica Bonaccorti, che ha annunciato che andrà in tv a difendere il cantante anche se sa che verrà subito subissata di critiche sui social. Secondo la Bonaccorti, Memo è una persona molto affabile, soltanto avvezza a un tipo di comportamento che ai suoi tempi era sdoganato ma che al giorno d’oggi non è più accettato. La Bonaccorti, infatti, non vuol certo giustificare il gesto del cantante, ma è disposta a chiudere un occhio dal momento che si tratta di un signore di ben 84 anni. Una scelta che avrebbe voluto facessero tutti. In fondo, secondo Enrica, Remigi si è scusato con tutte le persone coinvolte.